До Дня Десантно-штурмових військ, на Житомирщині пройдуть тактичні навчання

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ, на Житомирщині пройдуть тактичні навчання із залученням авіації та бронетехніки з бойовою стрільбою.
21 листопада з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на базі навчального центру ДШВ ЗС України, що на Житомирщині, відбудуться тактичні навчання.
Планується, що за діями військовослужбовців спостерігатиме вище військово-політичне керівництво держави.
В ході навчання військовослужбовці десантно-штурмових та інших підрозділів відпрацюють низку тактичних епізодів, серед яких — авіаційні удари пари Су-25, десантування особового складу та військової техніки, подолання водної перешкоди бронетехнікою, рейдові дії тощо.
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