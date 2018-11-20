На Житомирщині, у землянці, затримали підозрюваного у вбивстві. Фото

17 листопада поліцейські Народицького відділення затримали 28-річного жителя району. Чоловік обгрунтовано підозрюється у вбивстві 41-річного мешканця Київської області, що сталося у грудні 2017. Також затриманий розшукувався у зв’язку з ухиленням від відбування покарання у вигляді 5-річного ув’язнення за зберігання наркотиків.
У січні 2018 року до поліції Київщини звернулась жителька м. Переяслава-Хмельницького із заявою про зникнення її 41-річного сина. Під час з’ясування обставин події було встановлено, що чоловік востаннє давав про себе знати рідним у грудні 2017, перебуваючи на території Народицького району сусідньої області. Відтак подальшим розслідування розпочатого кримінального провадження займались поліцейські Житомирщини.
- У ході першочергових заходів ми зібрали інформацію про перебування зниклого у с. Гуті-Ксаверівській Народицького району, - розповідає т.в.о. начальника Управління карного розшуку ГУНП Олександр Петрущенко. - Спосіб життя та коло спілкування, а також інші обставини, з’ясовані у ході роботи розшуківців, давали достатньо підстав розглядати версію про вбивство чоловіка.
Однак, щоб знайти тіло зниклого, оперативникам знадобилось кілька місяців.
- За нашою інформацією, після вбивства труп сховали в якомусь із закинутих колодязів. Однак село, де відбувалися події, і навколишні сьогодні є мало заселеними, тому закинутих домогосподарств та криниць у них десятки і кожну з них необхідно було перевірити, залучивши водолазів, - продовжує Олександр Петрущенко.
На початку травня 2018 на околиці с. Гути-Ксаверівської на території нежилого обійстя у колодязі розшуківці кримінальної поліції таки знайшли тіло безвісно зниклого 41-річного чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням черевної порожнини. За висновком експертів, саме воно у сукупності з великою крововтратою стало причиною його смерті.
Зібрані у ході роботи відомості та речові докази дозволили слідчим Народицького відділення поліції оголосити заочно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, 28-річному жителю с. Гути-Ксаверівської. Чоловік, який відразу після учиненого із села втік, був оголошений у державний розшук.
Окрім того, було встановлено, що відносно нього судом винесено обвинувальний вирок за незаконне зберігання наркотичних засобів, яким визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.
- Заходи із встановлення місця перебування підозрюваного тривали постійно. Для його пошуків та перевірки інформації щодо можливого знаходження оперативники неодноразово виїздили в інші регіони держави, - розповідає начальник Народицького відділення поліції Ігор Цалко. – Днями ми отримали відомості про його появу у селі і відразу посилена слідчо-оперативна група та група реагування виїхали до населеного пункту.
Чоловіка, який, як з’ясувалось, облаштував таємний сховок під будинком, де раніше постійно проживав, вдалося оперативно затримати завдяки кмітливості поліцейських. Їх неочікувана поява не дозволила молодикові застосувати зброю, що постійно знаходилась поблизу нього у зарядженому стані.
Відтак підозрюваного вивели з підземного приміщення та доставили до відділення поліції. Він був затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. На місці події вилучено незареєстровану мисливську рушницю та набої до неї, пістолет та 41 кущ конопель, що вирощувався у горщиках у тому ж сховку.
Нині встановлено, що вбивству передувало розпивання спиртних напоїв у компанії кількох людей, згодом виникла суперечка, у ході якої підозрюваний і застосував рушницю до загиблого.
Після проведення усіх необхідних слідчих дій у ході досудового розслідування затриманого буде доставлено до місць позбавлення волі для забезпечення виконання уже винесеного судом вироку.
Водночас за умисне вбивство підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
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