Народицькі лісівники облаштували новий рекреаційний пункт та просять не перетворювати його на смітник

Новий рекреаційний пункт зявився нещодавно у Заліському лісництві Народицького спецлісгопу. Місце для нього лісівники вибрали не випадкове, а саме те, де люблять відпочивати місцеві мешканці та заїжджі гості.
Всі обєкти рекреаційної ділянки працівники лісництва змайстрували власноруч. Над назвою теж мудрувати не довелося - вирішили: Вижар. Саме так тут називають ставки, яких не так давно було багато в цій місцині. Нині вони майже висохли, але Вижар лишився.
Тепер в цьому мальовничому куточку на відпочивальників чекає альтанка, місце для вогнища, мангал, столи з лавками. А щоб відпочинок на природі був зовсім комфортним - для гостей цього пункту лісівники заготовили ще й дрова та склали в спеціальній дровітні, щоб були сухими.
Лісівники планують рекреаційну ділянку доповнювати новими "спорудами", а на разі звертаються до всіх гостей, щоб берегли ліс від пожеж, не смітили в ньому та залишали місце відпочинку таким, щоб до нього хотілося повернутися ще не раз. Бо ж прибиральників, як відомо, у лісі немає!
Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ