У Житомирі успішно пройшов традиційний "Молодіжний ринг-2018"

Напередодні Дня студента у Житомирі в приміщенні обласного телецентру успішно пройшов традиційний "Молодіжний ринг-2018", організований управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради та творчо-мистецьким проектом "Академія зірок". Захід відбувся в рамках патріотично-мистецької акції "Молодь – за мир і процвітання України".
Глядацька зала була повністю заповнена глядачами. І це не дивно, адже цього дня за звання "Кращий молодіжний виконавець 2018 року" змагались дві чарівні полісянки з чудовими вокальними даними: педагог з вокалу "Brand Studio" – житомирянка Анастасія Єдлінська та педагог з вокалу студії "Singwell", студентка Київського університету культури – наша землячка Аріна Литвинчук. Кожна з них представила три прем'єрних номера: вокальний, тематичний та видовищний. Також дівчата заспівали акапельно та з легкістю відповіли на каверзні запитання глядачів.
У мистецькій програмі взяли участь кращі молодіжні творчі колективи та виконавці. Прозвучали улюблені українські та європейські хіти від лауреатів всеукраїнських пісенних конкурсів Орини Батюти, Анастасії Навольнєвої, Лілії Смірнової, Вероніки Нетикши, Наталії Яблонської, Юлії Нагорної. Були представлені сучасні танцювальні композиції від вихованців корпорації сучасного танцю "T-Squad Dance School".
У фойє телецентру було організовано руханку "Молоді єднають Україну!", діяла фотозона "Синьо-жовте селфі для друзів", де усі бажаючі мали змогу сфотографуватись з друзями на фоні фірмової синьо-жовтої розгортки, або відзняти відео-привітання з Днем студента. Відбувся інтерактивний конкурс письмових слоганів до Дня студента.
Наприкінці заходу під гучні оплески глядачів рефері "Молодіжного рингу" Сергій Вікторов оголосив переможницю у головній номінації "Кращий молодіжний естрадний виконавець 2018 року" – диплом переможця та подарунок від проекту "Академія зірок" отримала Анастасія ЄДЛІНСЬКА.
Залишається додати, що створенню патріотично-мистецького заходу "Молодь – за мир і процвітання України!" сприяли: генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, 0412.ua, ruporzt.com.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".
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