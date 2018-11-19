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На Житомирщині судитимуть екс-поліціейського, який скоїв ДТП, що призвела до загибелі двох осіб

На Житомирщині судитимуть екс-поліціейського, який скоїв ДТП, що призвела до загибелі двох осіб Прокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння смертельної дорожньо-транспортної події колишнім оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції в області.

Колишнього працівника правоохоронного органу обвинувачують у тому, що у квітні минулого року, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Geely», порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з мотоциклом марки «Мінськ», який рухався у попутному напрямку по автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Красносілка Чуднівського району.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці, а пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

Досудове розслідування, під процесуальним керівництвом прокуратури області, проводив слідчий відділ УСБ України в області.

Наразі обвинувальний у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) скеровано до Чуднівського районного суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у справі підтримуватиме прокуратура Житомирської області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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