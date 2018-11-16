У Житомирі відбудеться форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку»

16 листопада о 10.00 у Житомирі стартує форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку», на який зберуться лідери громад регіону та представники бізнесу і влади для обміну досвідом з реалізації розвиткових проектів. Проходитиме захід у конгрес-холі Житомирського інституту медсестринства у форматі чотирьох пленарних сесії. Організатори форуму – Житомирський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений Програмою «U-LEAD з Європою» та Мінрегіоном України, і Житомирська обласна державна адміністрація.
«Ключова мета цього майданчика – зібрати представників влади, бізнесу та об’єднані громади, аби поділитись досвідом розвитку громад та віднайти нові ідеї. Ми презентуватимемо економічний потенціал та можливості розвитку територіальних громад і створимо умови, аби успішні ОТГ поділились креативними ідеями розв'язання проблем», - наголосив Василь Невмержицький, директор Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування.
Дві сотні учасників представлять свої громади та організації, напрацюють нові контакти та знайомства, а також отримають передовий досвід розвитку громад та реалізації проектів. На форумі відбудуться чотири дискусії «Реформи Non-Stop. Реалії та перспективи децентралізації в Україні: регіональний вимір», «Громада, влада, бізнес: партнерство заради добробуту», «Міжнародна співпраця – можливості для громад» та «Проекти місцевого розвитку. Кращі практики».
Модераторами дискусій будуть Юрій Єхануров, прем’єр-міністр України у 2005-2006 рр. і міністр оборони України у 2007-2009 рр., та Андрій Куликов, журналіст, редактор, телеведучий і медіаексперт. До участі у пленарних сесіях запрошено Геннадія Зубка, Віце-прем'єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Фредеріка Куне, керівника відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" Представництва ЄС в Україні, Оксану Гарнець, керівницю проекту DESPRO в Україні, Юлію Єсмуханову, заступницю директора Програми USAID DOBRE, та інших.
Кожна із дискусій має на меті викристалізувати цінний практичний досвід розв'язання проблем громад та сформувати ідеї розвиткових проектів, які дозволять громадам заробляти. Крім того, на форумі відбудеться підписання меморандумів про співпрацю між громадами Житомирської та Вінницької областей.
За детальною інформацією звертайтесь до Дмитра Клименка, радника з комунікації Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування, за телефоном: 096-700-40-85.