Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:33 – У Житомирі правоохоронці викрили продавців вибухівки 
  • 12:21 – У Житомирі відбудеться форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку» 
  • 11:20 – На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами 
  • 10:49 – Загубили номерний знак: що робити, куди звертатися і скільки це коштує на Житомирщині 
  • 17:07 – У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото 

У Житомирі відбудеться форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку»

У Житомирі відбудеться форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку»16 листопада о 10.00 у Житомирі стартує форум «Децентралізація: від об’єднання до розвитку», на який зберуться лідери громад регіону та представники бізнесу і влади для обміну досвідом з реалізації розвиткових проектів. Проходитиме захід у конгрес-холі Житомирського інституту медсестринства у форматі чотирьох пленарних сесії. Організатори форуму – Житомирський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений Програмою «U-LEAD з Європою» та Мінрегіоном України, і Житомирська обласна державна адміністрація.

«Ключова мета цього майданчика – зібрати представників влади, бізнесу та об’єднані громади, аби поділитись досвідом розвитку громад та віднайти нові ідеї. Ми презентуватимемо економічний потенціал та можливості розвитку територіальних громад і створимо умови, аби успішні ОТГ поділились креативними ідеями розв'язання проблем», - наголосив Василь Невмержицький, директор Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування.

Дві сотні учасників представлять свої громади та організації, напрацюють нові контакти та знайомства, а також отримають передовий досвід розвитку громад та реалізації проектів. На форумі відбудуться чотири дискусії «Реформи Non-Stop. Реалії та перспективи децентралізації в Україні: регіональний вимір», «Громада, влада, бізнес: партнерство заради добробуту», «Міжнародна співпраця – можливості для громад» та «Проекти місцевого розвитку. Кращі практики».

Модераторами дискусій будуть Юрій Єхануров, прем’єр-міністр України у 2005-2006 рр. і міністр оборони України у 2007-2009 рр., та Андрій Куликов, журналіст, редактор, телеведучий і медіаексперт. До участі у пленарних сесіях запрошено Геннадія Зубка, Віце-прем'єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Фредеріка Куне, керівника відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" Представництва ЄС в Україні, Оксану Гарнець, керівницю проекту DESPRO в Україні, Юлію Єсмуханову, заступницю директора Програми USAID DOBRE, та інших.

Кожна із дискусій має на меті викристалізувати цінний практичний досвід розв'язання проблем громад та сформувати ідеї розвиткових проектів, які дозволять громадам заробляти. Крім того, на форумі відбудеться підписання меморандумів про співпрацю між громадами Житомирської та Вінницької областей.

За детальною інформацією звертайтесь до Дмитра Клименка, радника з комунікації Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування, за телефоном: 096-700-40-85.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 77
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі відкрився регіональний центр розвитку місцевого самоврядування
» Голова Олевської РДА стане координатором офісу реформ у Житомирській області
» У Житомирі представників ОТГ вчили вишукувати додаткові фінансові можливості для розвитку громади
» У Житомирі представники ОТГ вчаться економити з Prozorro
» 13 грудня у Житомирі стартує регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців»
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+