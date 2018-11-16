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На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами

На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами16 листопада, близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги «Київ — Чоп» відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів, а саме DAF та ЗіЛ, повідомляє патрульна поліція Житомирської області у Фейсбук.

За попередньою інформацією водій транспортного засобу не дотримався дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем ЗіЛ, потерпілих не має. Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира ускладнено. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції.

На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами
На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами
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