У Житомирі правоохоронці викрили продавців вибухівки

15 листопада поліцейські ГУНП разом з співробітниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону викрили двох військовослужбовців однієї з частин у продажі вибухових речовин. Під час слідчо-розшукових дій вилучено близько 2,6 кг, ймовірно, пластиду, 2 тротилові шашки, детонатор та 33 тисячі гривень.
Поліцейські служби детективів слідчого управління ГУНП спільно з оперативниками Житомирського відділення поліції та працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону затримали двох військовослужбовців, які несуть службу в одній з частин обласного центра.
У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували спробу чоловіків продати вибухові речовини, а саме близько 2,6 кг, попередньо, пластиду, 2 тротилові шашки та детонатор. За наявною інформацією, вони привезені ними із зони проведення Операції Об’єднаних сил.
Обидва військовослужбовці затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
За місцями їх проживання проведено обшуки та вилучено 33 тисячі гривень, ймовірно, отриманих у результаті збуту вибухової речовини, наркотичні засоби та інші свідчення протиправної діяльності.
Досудове розслідування проводиться за ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут, вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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