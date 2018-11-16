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Загубили номерний знак: що робити, куди звертатися і скільки це коштує на Житомирщині

Загубили номерний знак: що робити, куди звертатися і скільки це коштує на Житомирщині


























З погіршенням погодних умов – дощі, снігопади, ожеледиця – збільшується кількість випадків втрати номерних знаків. Якщо така неприємність трапилася і з вами – необхідно звернутися до найближчого територіального сервісного центру МВС для перереєстрації і одержання нових номерів.

На території Житомирської області послугу можна отримати в п’яти центрах – у Житомирі, Коростені, Бердичеві, Новограді-Волинському та Радомишлі.

У разі втрати номерного знаку адміністратори сервісного центру МВС проводять перереєстрацію транспортного засобу. З собою необхідно мати паспорт, копію ідентифікаційного коду та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо номери були загублені, потрібно буде написати пояснення обставин втрати, якщо ж номерні знаки були викрадені – довідку про втрату, видану в відділенні Національної поліції. Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, надається акт службового розслідування.

Варто зауважити, що обов’язковою умовою здійснення операції є наявність самого автомобіля, оскільки послуга перереєстрації передбачає огляд транспортного засобу фахівцем Експертної служби.

По завершенню процедури адміністратор сервісного центру видає нові номерні знаки і нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.
Вартість послуги з перереєстрації з видачею нового номерного знака:

- для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів – 525,47 грн;
- для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів – 562,99 грн;
- для мототранспорту вітчизняного виробництва та країн СНД – 420,31 грн;
- для мототранспорту іноземного виробництва – 457,83 грн;
- для мопедів або окремих їх агрегатів – 302,63 грн;
- для причепа вітчизняного виробництва та країн СНД – 435,55 грн;
- для причепа іноземного виробництва – 473,07 грн.

Отримати консультацію про порядок отримання послуги можна за телефоном (0412) 41-93-26 або на офіційній сторінці у Facebook.

Регіональний сервісний центр МВС
в Житомирській області
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