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  • 17:07 – У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото 

У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото

У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. ФотоСпівробітники Служби безпеки України у межах заходів із протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин блокували на Житомирщині канал збуту військових засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовці однієї із частин регіону налагодили реалізацію тротилу, пластиду та засобів детонації, завезених, зокрема, з району проведення Операції об`єднаних сил. «Товар» зловмисники збували місцевим мешканцям, у тому числі представникам кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали двох зловмисників на одній із вулиць Житомира під час чергової спроби продажу майже двох із половиною кілограмів пластиду, двох тротилових шашок загальною вагою чотириста грамів та засобів детонації до них на тридцять три тисячі гривень. Раніше співробітники СБУ задокументували реалізацію чоловіками майже півтора кілограма пластиду і засобів детонації за одинадцять тисяч гривень.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у зловмисників також амфетамін та марихуану.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та джерел походження вибухових речовин.

Операція із викриття контрактників проводилася спільно із Нацполіцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури.


Прес-група УСБ України
в Житомирській області
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
У Житомирі СБУ затримала військових контрактників на збуті вибухівки. Фото
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