"Молодіжний ринг-2018" у Житомирі

Напередодні Дня студента, 15 листопада 2018 р. у приміщенні обласного телецентру проведуть традиційний "Молодіжний ринг-2018" за сприяння управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради та громадської організації естрадних діячів. Захід відбудеться в рамках патріотично-мистецької акції "Молодь – за мир і процвітання України".
Щорічний "Молодіжний ринг" вже давно став традиційним та улюбленим для поціновувачів естрадного мистецтва, і щороку збирає у глядацькій залі велику кількість своїх прихильників. За почесне звання "Кращий молодіжний естрадний виконавець 2018 року" цього разу змагатимуться співачка, яка має багатий досвід роботи з "живими" колективами в Україні та за її межами, створює власні пісні, педагог з вокалу "Brand Studio" – житомирянка Анастасія Єдлинська та педагог з вокалу студії "Singwell", студентка Київського університету культури, лауреат міжнародних конкурсів – наша землячка Аріна Литвинчук. Протягом трьох турів вони співатимуть, відповідатимуть на запитання глядачів, а наприкінці заходу усі присутні своїми оплесками визначать переможця у головній номінації "Кращий молодіжний естрадний виконавець 2018 року".
У мистецькій програмі візьмуть участь кращі молодіжні творчі колективи та виконавці – учасники Всеукраїнського проекту "Х-фактор", лауреати Всеукраїнського конкурсу сучасного танцю "Глобал Денс Фест", переможці українського етапу чемпіонату світу "Хіп Хоп Інтернешнел Юкрейн", лауреати всеукраїнського танцювального чемпіонату "The Challenge" та переможці щорічного конкурсу патріотичної пісні "Пам'ять жива". Прозвучать улюблені українські пісні та будуть представлені сучасні танцювальні композиції соціальної тематики.
У фойє телецентру буде організовано руханку "Молоді єднають Україну!", патріотичну акцію "Твій колір – синьо-жовтий", діятиме фотозона "Синьо-жовте селфі для друзів", де волонтери запропонують усім бажаючим зробити селфі з друзями на фоні фірмової синьо-жовтої розгортки, або відзняти відео-привітання з Днем студента. Найкращі фото та відео згодом з'являться у соціальних мережах. Серед глядачів проведуть конкурс соціальних слоганів до Дня студента.
За підсумками 2018 творчого року дипломи обласної адміністрації та міської ради у різноманітних номінаціях отримають відомі серед молоді колективи і виконавці – учасники фінальної мистецької програми "Молодіжного рингу".
Залишається додати, що створенню патріотично-мистецького заходу "Молодь – за мир і процвітання України!" сприяють: генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".
Отож, запрошуємо юнаків та дівчат у четвер, 15 листопада, о 17 годині в приміщення Житомирського обласного телецентру (вул. Театральна, 7) на відзначення Дня студента.