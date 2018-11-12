На Житомирщині припинили діяльність нелегальної газової заправки

Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на нелегальній газовій заправці.
У п’ятницю, 9 листопада 2018 року, працівниками місцевої прокуратури спільно з Коростенським відділом поліції та УЗЕ в Житомирській області, за участю представників місцевих відділень Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної фіскальної служби проведено огляд нелегальної газової заправки в м. Коростені.
Установлено, що підприємці організували схему реалізації скрапленого газу без належних документів та дозволів для здійснення такого виду діяльності.
Під час огляду спеціалістами виявлено низку порушень, які наражають місцеве населення на небезпеку. Також вилучено касовий апарат автозаправки, чорнові записи і відеореєстратор, а ємкості, у яких знаходиться скраплений газ, опечатано.
На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вказане майно та демонтажу незаконної газової заправки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 272 КК України проводить місцевий відділ поліції.
Нагадаємо, в області діє міжвідомча робоча група з виявлення і припинення протиправної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, а також розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з нелегальною діяльністю таких об’єктів, створена за наказом прокурора Житомирської області від 17.10.2018.
Прес-служба прокуратури Житомирської області.