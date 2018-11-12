Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:06 – На Житомирщині припинили діяльність нелегальної газової заправки 
  • 13:20 – У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США 
  • 15:48 – У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів 
  • 15:01 – Служба автомобільних доріг у Житомирській області нагадує водіям, що час змінити колісні шини на зимові! 
  • 14:36 – У Житомирі поліцейські затримали нападника на продавчиню косметичного магазину 

На Житомирщині припинили діяльність нелегальної газової заправки

На Житомирщині припинили діяльність нелегальної газової заправкиКоростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на нелегальній газовій заправці.

У п’ятницю, 9 листопада 2018 року, працівниками місцевої прокуратури спільно з Коростенським відділом поліції та УЗЕ в Житомирській області, за участю представників місцевих відділень Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної фіскальної служби проведено огляд нелегальної газової заправки в м. Коростені.

Установлено, що підприємці організували схему реалізації скрапленого газу без належних документів та дозволів для здійснення такого виду діяльності.

Під час огляду спеціалістами виявлено низку порушень, які наражають місцеве населення на небезпеку. Також вилучено касовий апарат автозаправки, чорнові записи і відеореєстратор, а ємкості, у яких знаходиться скраплений газ, опечатано.

На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вказане майно та демонтажу незаконної газової заправки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 272 КК України проводить місцевий відділ поліції.

Нагадаємо, в області діє міжвідомча робоча група з виявлення і припинення протиправної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, а також розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з нелегальною діяльністю таких об’єктів, створена за наказом прокурора Житомирської області від 17.10.2018.

Прес-служба прокуратури Житомирської області.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 146
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів
» Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучено 40 кг бурштину
» Житомирщина- вилучено фальсифікат
» На Житомирщині арешт 75 тонн вугілля, виготовленого без належних документів, апеляційною інстанцією визнано законним
» На Житомирщині розслідується крадіжка дубу вартістю понад півмільйона гривень
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+