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У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США

У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів СШАСпівробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України викрили на хабарі заступника начальника одного з відділів прокуратури Житомирської області.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав від місцевого підприємця дві тисячі доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв не подавати позов до суду про визнання недійсним договору оренди комплексу гідротехнічних споруд на території однієї з сільських рад.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу місця роботи після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Національної поліції.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США
У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США
У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США
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