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У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді

У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді6 листопада на базі спорткомплексу «Динамо» відбулось урочисте відкриття всеукраїнських змагань, які триватимуть до 11 листопада.

Начальник Головного управління Нацполіції в області, як очільник обласного осередку фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», серед інших почесних гостей привітав учасників Чемпіонату.

Майже 100 спортсменів з усіх куточків України з’їхались до Житомира, аби помірятись силами в одному з найвидовищних видів спорта.

Серед почесних гостей Чемпіонату, присутніх на церемонії відкриття, відомі спортсмени, керівники Федерації боксу України та очільники області і міста.

- Щиро радий вітати усіх учасників. Бажаю кожному з вас гідно представити на змаганнях себе, свої можливості та досягнення у спорті . Чемпіонат, як певний етап у професійній кар’єрі, який засвідчить на якому рівні ви є. Тож перемоги найсильнішим та успішного досвіду тим, для кого змагання є стартом у зростанні, - сказав керівник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Попередні двобої пройдуть 6-8 листопада відповідно до жеребкування. А уже в наступні дні відбудуться відповідно чвертьфінальні, півфінальні та 11 листопада – фінальні поєдинки.

Тож гарних вражень і лише позитивних емоцій усім прихильникам боксу, які можуть щодень упродовж тижня вболівати за учасників Чемпіонату.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
У Житомирі стартував Чемпіонат України з боксу серед молоді
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