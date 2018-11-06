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У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів

У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами Житомирської та Полтавської областей.

Незаконну діяльність групи осіб, спрямованої на сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, задокументовано слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Зокрема установлено, що зловмисники, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарювання реального сектору економіки Житомирської і Полтавської областей, організували створення фіктивних і так званих транзитних підприємств.

У понеділок, 5 листопада 2018 року, у ході досудового розслідування кримінального провадження, у Житомирській та Полтавській областях, у місцях здійснення підприємствами незаконної фінансово-господарської діяльності, податківцями проведено низку санкціонованих обшуків. Під час обшуків виявлено та вилучено 1,2 млн грн обготівкованих коштів, бухгалтерську документацію, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить слідче управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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