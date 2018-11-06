Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:48 – У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів 
  • 15:01 – Служба автомобільних доріг у Житомирській області нагадує водіям, що час змінити колісні шини на зимові! 
  • 14:36 – У Житомирі поліцейські затримали нападника на продавчиню косметичного магазину 
  • 23:20 – Суд відсторонив від посади керівника Житомиртеплокомуненерго, викритого СБУ на розтраті бюджетних коштів 
  • 21:46 – Поліцейські застерігають: безпека автомобілів залежить від власників 

Служба автомобільних доріг у Житомирській області нагадує водіям, що час змінити колісні шини на зимові!

Служба автомобільних доріг у Житомирській області нагадує водіям, що час змінити колісні шини на зимові!Надворі листопад і час сезонних турбот для водіїв. Адже варто задуматися про зміну «взуття» вашого автомобіля, аби він не перетворився на некерований вид транспорту.

Досвід переконує, що краще бути готовим до погіршення погодних умов, тим паче, що синоптики прогнозують вже за кілька днів, хоч і незначні, але морози та опади.

Отже, водії, не зволікайте - подбайте про безпеку!

А для того, щоб водіям великовагового транспорту почуватися взимку впевнено - варто укомплектувати автомобіль ланцюгами протиковзання, буксирувальними штангою та тросом та мати передній і задній гаки.

Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких!

Прес-служба САД у Житомирській області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 59
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» До уваги водіїв - наближаються грози та шквали!
» Водії, будьте готові і до різкої зміни погоди!
» До уваги водіїв! За кілька днів на Житомирщину прийде погіршення погоди!
» У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов
» До уваги водіїв Житомирщини!
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+