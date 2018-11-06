Служба автомобільних доріг у Житомирській області нагадує водіям, що час змінити колісні шини на зимові!

Надворі листопад і час сезонних турбот для водіїв. Адже варто задуматися про зміну «взуття» вашого автомобіля, аби він не перетворився на некерований вид транспорту.
Досвід переконує, що краще бути готовим до погіршення погодних умов, тим паче, що синоптики прогнозують вже за кілька днів, хоч і незначні, але морози та опади.
Отже, водії, не зволікайте - подбайте про безпеку!
А для того, щоб водіям великовагового транспорту почуватися взимку впевнено - варто укомплектувати автомобіль ланцюгами протиковзання, буксирувальними штангою та тросом та мати передній і задній гаки.
Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких!
Прес-служба САД у Житомирській області