В зоні ООС загинув військовий з Житомирського району с. Станишівки

«В зоні проведення ООС загинув військовий Ігор Гончаренко родом з Станишівки. Був відкомандирований до 72 бригади. Загинув на опорному пункті під час бою», - розповіли волонтери.
2 листопада прес-центр ООС повідомив, що окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два отримали поранення.
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