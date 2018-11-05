У Житомирі поліцейські затримали нападника на продавчиню косметичного магазину

29 жовтня підозрюваний, зайшовши до крамниці, завдав дівчині кількох ударів молотком та забрав її мобільний. Розшуківці кримінальної поліції Житомирського відділу опрацювали значний обсяг зібраної інформації та встановили особу нападника. Нині його затримано, вирішується питання про запобіжний захід.
Подія сталася близько 13.00 на одній з центральних вулиць обласного центру. Як встановили поліцейські, у магазин косметики зайшов хлопець, який спочатку спокійно спілкувався з продавчинею, а потім накинувся на неї з молотком. Коли дівчина впала, нападник забрав її мобільний та втік.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу, кінологи та інші служби поліції.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 (Розбій) ККУ.
- Ми провели достатньо великий обсяг заходів публічного та непублічного характеру, аби встановити особу нападника. У тому числі було опрацьовано десятки годин записів камер відеоспостереження та іншу, зібрану нами на місці події інформацію, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У результаті 3 листопада ми затримали 21-річного жителя обласного центру. Вилучено речові докази його причетності до злочину.
Молодика затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
У ході слідчих дій поліцейські також встановили нового власниками та вилучили у нього мобільний телефон дівчини. Нападник встиг його перепродати.
Нині вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу.
Санкція статті (ч.4 ст. 187 ККУ) передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.
У результаті нападу 27-річна житомирянка отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває на стаціонарному лікуванні.
Відділ комунікації поліції Житомирської області