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Суд відсторонив від посади керівника Житомиртеплокомуненерго, викритого СБУ на розтраті бюджетних коштів

Суд відсторонив від посади керівника Житомиртеплокомуненерго, викритого СБУ на розтраті бюджетних коштівЖитомирський апеляційний суд відсторонив директора комунального підприємства Житомирської міської ради від займаної посади на два місяці.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів, розглянувши апеляційну скаргу прокурора на рішення суду першої інстанції. 19 жовтня ц.р. під час судового засідання слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомир відмовив у задоволенні клопотання слідчого УСБУ в Житомирській області про відсторонення чиновника комунального підприємства, визнавши ризики такими, що не знайшли свого підтвердження.

У зв’язку із невідповідністю ухвали вимогам закону прокуратурою Житомирської області було подано апеляційну скаргу. За результатами її розгляду та врахувавши у сукупності усі наведені сторонами докази, Житомирський апеляційний суд скасував ухвалу і прийняв рішення про відсторонення чиновника від виконання обов’язків за посадою.

Ухвала набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у середині жовтня ц.р. слідчі обласного Управління СБУ оголосили керівнику Житомиртеплокомуненерго (за сумісництвом – голові тендерного комітету комунального підприємства) підозру у розтраті чверті мільйона бюджетних коштів під час тендерних закупівель.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
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