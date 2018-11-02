Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 21:46 – Поліцейські застерігають: безпека автомобілів залежить від власників 
  • 15:42 – Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія» 
  • 10:39 – У Житомирі поліція розпочала розслідування обставин пожежі у кафе торговельного центру 
  • 15:40 – У Житомирі стартував фестиваль «Жовтень у жовтні» 
  • 10:44 – У Житомирі взяли під варту двох підозрюваних у вбивстві, скоєному з метою заволодінням його авто 

Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців

Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянцівВсі вони наступного року висаджуються на лісових ділянках! Щоб вони стали «дорослим» лісом ще 5-7 років лісівники доглядають за ними, як за малими дітьми. А зрілим цей ліс сьогоднішні лісівники навряд чи побачать… Чи задумуються сьогодні ті, хто без докорів сумління називає лісівників не інакше, як не злочинцями та злодіями, ЯКА ЦЕ ПРАЦІЯ???!

Цього року новоград-волинські лісівники висіяли в розсадниках 17 видів деревних і чагарникових порід.

Загальна площа цих посівів – 2,3 гектара. Найбільше площі відвели під сосну, ялину, модрину та дуб.

Кілька років в підприємстві практикують вирощування сіянців із закритою кореневою системою. Для цього в 2016 році в Курчицькому та Малоцвілянському лісництвах побудовано дві стаціонарні теплиці з автоматичним поливом. В наступному році таку ж теплицю введено в експлуатацію і в Новоград-Волинському лісництві, де планується вирощувати понад 150 тис. саджанців із закритою кореневою системою.

Щороку в підприємстві збирають понад 7000 кг лісового насіння - це більше 18 видів деревних та чагарникових порід. Головні з них - дуб звичайний, сосна звичайна та ялина заготовляються виключно з об’єктів постійної лісонасінневої бази. В поточному році тут планують завершити будівництво шишкосушарки для отримання власного насіння сосни та ялини.

Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців
Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців
Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців
Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 6
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лісівники Житомирщини в цьому році створять понад 5 тисяч гектарів лісу
» Лісівники Житомирщини в цьому році створять 5,5 тисяч гектарів лісу
» Майже 41 мільйон сіянців виростили житомирські лісівники
» Житомирські лісівники цьогоріч відтворять ліс на 7100 гектарах
» Понад півстоліття базовий лісовий розсадник забезпечує сіянцями житомирських лісівників
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Країни з-поза меж ЄС приєднуються до санкцій на підтримку України
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+