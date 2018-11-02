Щорічно в Новоград-Волинському лісгоспі вирощується близько 2 мільйонів сіянців

Всі вони наступного року висаджуються на лісових ділянках! Щоб вони стали «дорослим» лісом ще 5-7 років лісівники доглядають за ними, як за малими дітьми. А зрілим цей ліс сьогоднішні лісівники навряд чи побачать… Чи задумуються сьогодні ті, хто без докорів сумління називає лісівників не інакше, як не злочинцями та злодіями, ЯКА ЦЕ ПРАЦІЯ???!
Цього року новоград-волинські лісівники висіяли в розсадниках 17 видів деревних і чагарникових порід.
Загальна площа цих посівів – 2,3 гектара. Найбільше площі відвели під сосну, ялину, модрину та дуб.
Кілька років в підприємстві практикують вирощування сіянців із закритою кореневою системою. Для цього в 2016 році в Курчицькому та Малоцвілянському лісництвах побудовано дві стаціонарні теплиці з автоматичним поливом. В наступному році таку ж теплицю введено в експлуатацію і в Новоград-Волинському лісництві, де планується вирощувати понад 150 тис. саджанців із закритою кореневою системою.
Щороку в підприємстві збирають понад 7000 кг лісового насіння - це більше 18 видів деревних та чагарникових порід. Головні з них - дуб звичайний, сосна звичайна та ялина заготовляються виключно з об’єктів постійної лісонасінневої бази. В поточному році тут планують завершити будівництво шишкосушарки для отримання власного насіння сосни та ялини.
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