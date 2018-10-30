Поліцейські застерігають: безпека автомобілів залежить від власників

З початку року до поліції Житомирщини надійшло майже 90 повідомлень про незаконні заволодіння транспортними засобами. У кожному третьому випадку правоохоронці встановили та розшукали угонщиків. Відтак нині їм загрожує покарання від штрафу до 5 років ув’язнення. Тривають заходи й по іншим провадженням.
Однак, як розповів т.в.о. начальника Управління карного розшуку обласного ГУНП Олександр Петрущенко, у багатьох випадках власники автомобілів самі створюють сприятливі умови для незаконного заволодіння їх транспортними засобами:
- Залишені поблизу будинків на ніч, а інколи й на більш тривалий час, без нагляду автомобілі – дуже легка здобич для крадіїв. І думка про те, що злочинці «полюють» лише на іномарки – хибна. Статистика свідчить, що понад півсотні викрадених з початку року автівок вітчизняного або радянського виробництва.
Більшість незаконних заволодінь відбувається ситуативно, як нещодавній випадок в обласному центрі. Житель Пулинського району заволодів ВАЗівкою, аби уночі дістатись додому. Закономірний і результат таких дій – чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
- Дуже часто поліцейські розшукують спочатку угнану автівку з характерними слідами участі у дорожньо-транспортних пригодах, а згодом і встановлюють того, хто побував за її кермом, - продовжує Олександр Петрущенко. – Як правило, така ситуація характерна для сільської місцевості та невеличких міст.
Такі події цього року зареєстровані у Коростені, Любарі, Новограді-Волинському, Радомишлі та інших населених пунктах області. 27 жовтня житель Романівського району угнав трактор з тих же причин, що і його «колега» з Пулин.
Загалом із 87 фактів незаконних заволодінь транспортними засобами поліцейські розкрили та встановили особи по 34 кримінальних провадженнях, відтак нині їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного позбавлення волі. Для підозрюваних, які діяли у складі груп, а таких розшуківцями кримінальної поліції з початку року викрито дві, покарання становить від 5 до 8 років позбавлення волі.
Втім, далеко не у всіх випадках поліцейським вдається розшукати викрадену автівку. Інколи власники вдаються і до самостійних пошуків, але тут слід взяти до уваги, що на оголошення про розшук автомобіля можуть відізватись і шахраї. Так сталося з жителькою обласного центра, до якої за розміщеним нею у соціальній мережі номером зателефонував незнайомець і під приводом повернення угнаної ВАЗівки виманив у жінки 3,5 тисячі гривень.
Відтак поліцейські радять власникам транспортних засобів бути обачними та завчасно подбати про протиугонні заходи та сучасні засоби:
- намагайтесь не залишати автомобілі на тривалий час без нагляду;
- користуйтесь послугами охороннюваних стоянок;
- встановіть протиугонні пристрої, а також за можливості обладнайте авто засобами відстеження пересування;
- ставтесь уважно і навіть підозріло до ситуацій з нібито безпричинним спрацюванням сигнальних сповіщень або повторного блокування/розблокування центрального замка.
Відділ комунікації поліції Житомирської області