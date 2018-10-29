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Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія»

Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія» У рамках робочого візиту до Житомирщини дружина Президента Марина Порошенко презентувала бюро змін «Дитяча Демократія» та оголосила конкурс із відбору молоді до участі у цьому проекті.

Презентація проекту відбулась сьогодні, 29 жовтня, у житомирському «Арсеналі Ідей», який працює на базі Обласного академічного лялькового театру. Участь у презентації також взяли Міністр культури Євген Нищук, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, міський голова Сергій Сухомлин.

Марина Порошенко відзначила важливість роботи такого освітнього простору у Житомирі, як «Арсенал Ідей».

«Мені дуже приємно, що у Житомирі вже відкрився та працює сучасний освітній простір - «Арсенал Ідей». Приємно, що тут є і доступність, і можливість потрапити сюди дітям з особливими освітніми потребами. Тут діти зможуть розвиватися і реалізуватись у сучасному освітньому просторі. Я дякую Благодійному фонду «Мистецький арсенал» та Посольству США в Україні, які підтримали проект «Дитяча Демократія». Сьогодні у Житомирі ми оголошуємо відбір бажаючих конкурсантів для участі у бюро змін «Дитяча демократія». І я впевнена, що всі ми разом зможемо виховати молоде українське покоління, яким ми будемо пишатись», – зазначила дружина Президента.

Житомирщина стала однією з перших областей, яка підтримала цей молодіжний рух. Його мета – дієвий патріотизм та активна життєва позиція молоді.

Перша леді України також поспілкувалась із дітьми, які займаються в «Арсеналі Ідей». Цей майданчик у Житомирі – інтерактивна освітня платформа, яка поєднує мистецтво, науку та інновації. Проект містить ігрову та лекційну складові, комплекс розвиваючих занять, в першу чергу для дітей з особливими освітніми потребами.

Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія»
Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія»
Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія»
Марина Порошенко у Житомирі презентувала проект «Дитяча Демократія»

1.zt.ua
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