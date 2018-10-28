У Житомирі поліція розпочала розслідування обставин пожежі у кафе торговельного центру

Подія сталась увечері 26 жовтня в одній із кав’ярень торговельно-розважального комплексу обласного центру. Загоряння було ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого кримінального провадження.
Повідомлення про загоряння у торгівельному центрі надійшло до Житомирського відділу поліції близько 23 години від рятувальників.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та патрульні. З приміщень комплексу було організовано евакуацію відвідувачів. Загоряння успішно ліквідували рятувальники. Ніхто з людей не постраждав.
За попереднім висновком працівників ДСНС, пожежа могла виникнути унаслідок порушення умов експлуатації кухонних приладів в одній із кав’ярень.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження поліція з’ясовує усі обставини та причини.
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