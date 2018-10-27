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Наступного року регіональний форум України і Білорусі відбудеться у Житомирі

Наступного року регіональний форум України і Білорусі відбудеться у ЖитомиріПерший Регіональний форум України і Білорусі відбувся 26 жовтня у Гомелі Президент України Петро Порошенко заявив, що Регіональний форум України і Білорусі у 2019 році проходитиме у Житомирі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, сьогодні, 26 жовтня, у Гомелі пройшов перший Регіональний форум України і Білорусі, про проведення якого раніше домовилися президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

«Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва - регіональний форум України і Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів. Впевнений в успіху форуму і сподіваюся, що незабаром ми зможемо говорити про традиції їх щорічного проведення по черзі в кожній з наших країн», - сказав Порошенко, додавши, що у 2019 році форум відбудеться в Україні в Житомирі.

Президент також додав, що сьогодні в рамках форуму відбулось підписання 12 угод різних рівнів.

До слова, Порошенко у Білорусі закликав РФ вивести свої війська з Донбасу. Лукашенко у свою чергу заявив, що Білорусь готова включитися у конфлікт між Україною і РФ.
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