Наступного року регіональний форум України і Білорусі відбудеться у Житомирі

Перший Регіональний форум України і Білорусі відбувся 26 жовтня у Гомелі Президент України Петро Порошенко заявив, що Регіональний форум України і Білорусі у 2019 році проходитиме у Житомирі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається, сьогодні, 26 жовтня, у Гомелі пройшов перший Регіональний форум України і Білорусі, про проведення якого раніше домовилися президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.
«Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва - регіональний форум України і Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів. Впевнений в успіху форуму і сподіваюся, що незабаром ми зможемо говорити про традиції їх щорічного проведення по черзі в кожній з наших країн», - сказав Порошенко, додавши, що у 2019 році форум відбудеться в Україні в Житомирі.
Президент також додав, що сьогодні в рамках форуму відбулось підписання 12 угод різних рівнів.
До слова, Порошенко у Білорусі закликав РФ вивести свої війська з Донбасу. Лукашенко у свою чергу заявив, що Білорусь готова включитися у конфлікт між Україною і РФ.