У Житомирі стартував фестиваль «Жовтень у жовтні»

В умовах децентралізації головним завданням є формування культурних регіональних культурних ідентичностей, розбудова культурного простору громад, перезавантаження сприйняття економічної привабливості культури на місцевому рівні.Прикладом такої розбудови культурного простору регіону став десятиденний Фестиваль «Жовтень у Жовтні», який стартував 26 жовтня.29 жовтня відбудеться офіційне відкриття Фестивалю відбудеться за участю Першої леді України Марини Порошенко, Віце-прем’єр-міністр, Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, Міністра культури Євгена Нищука, послів іноземних держав, експертного середовища та митців.Організатори фестивалю: ГО “Житомир, зроби голосніше!” спільно з Житомирською міською радою, Житомирською ОДА та арт-центром Я-Галерея за підтримки Українського культурного фонду, Посольства Нідерландів в Україні, Інституту Адама Міцкевича.Особливістю фестивалю «Жовтень у Жовтні» є те, що окрім міжнародної конференції “Коли територія набуває ідентичності”, він має насичену та цікаву програму для широкого загалу. Всі заходи локалізовані навколо кінотеатру «Жовтень» аби привернути до нього якнайбільше уваги і показати на вже діючих прикладах, як створити в одному місці центр, який здатен закласти фундамент нової культурної інфраструктури Житомирської області. Довгострокові результати проекту полягають у подальшому функціонуванні «Жовтня» як прогресивної інституції, що сприятиме розвитку та змінам у культурному житті Житомира.Першою подією в рамках фестивалю став візит гостей до «Музею образотворчого мистецтва ім. Й Д. Буханчука», що знаходиться в селі Кмитів.«Ми вже майже рік їздимо по музеях Житомирщини. Головне питання, як зробити ці музеї цікавими, як вивести їх в активну фазу, тому що ставиться дуже серйозне питання ідентичності. І сьогодні ми маємо об’єднатися, щоб такі колекції, такі музеї зробити живими, щоб вони могли розповідати про історію конкретної території де вони знаходяться, і власне це є така децентралізація культури. Люди, які тут живуть мабуть щасливі тим, що мають можливість прийти і подивитися на ці картини, і коли люди живуть в мистецтві, вони виростають зовсім іншими», - зазначила ініціатор фестивалю «Жовтень у Жовтні» Людмила Зубко.Окрім цінної експозиції, унікальність Кмитівського музею в тому, що він створений за ініціативи однієї людини Й. Д. Буханчука. Історія створення музею розпочалась з того, що Йосип Буханчук - професійний військовий в минулому, отримав направлення в Ленінградську Академію мистецтв на посаду викладача цивільної оборони. Там він зацікавився мистецтвом та перейнявся ідеєю відкрити його своїм землякам із рідного села Студениця на Житомирщині. Саме від друзів, колег та студентів-художників з Академії Мистецтв Й.Буханчук отримав перші експонати для майбутнього музею. Колекцію почав збирати ще з 1973 року. А в 1985 році відбулося урочисте відкриття Кмитівського музею радянського образотворчого мистецтва. До кінця свого життя Й.Буханчук працював у ньому директором.Життєпис Й.Буханчука – це історичний приклад лідерства в громаді, який є актуальним насьогодні, коли в Україні впроваджується децентралізація, а лідери громад все частіше беруть ініціативу в свої руки не лише в суспільній чи економічній сферах, а й культурному житті.Зараз фонди музею в Кмитові нараховують близько трьох тисяч експонатів. Серед них живопис, графіка та скульптура митців з усіх радянських республік періоду 50-80-их років минулого століття. Зокрема і збереженням та популяризацією серед широкого загалу цієї унікальної спадщини також опікуються ініціатори та організатори Фестивалю «Жовтень у Жовтні».Фестивалем «Жовтень у жовтні» організатори розпочали процес перетворення кінотеатру «Жовтень» на сучасний культурний центр.«Будівля кінотеатру, фасади якої оздоблені різнокольоровою мозаїкою, – це цінна споруда, особливо для знавців історії та мистецького середовища, оскільки є виразним зразком радянської архітектури, прикладом пізнього модернізму. Проте, нажаль впродовж останніх десятиліть кінотеатр не виконує свою функцію – фільми не демонструються, а саме приміщення поступово руйнується. Аби зберегти для громади цю будівлю, представники громадськості, влади та бізнесу ініціювали створення в кінотеатрі «Жовтень» сучасного культурного центру», - розповідає ініціатор та організатор фестивалю, голова Громадській організації «Житомир, зроби голосніше!» Людмила Зубко.27 жовтня о 16:00 год. – відкриття виставки Можливо це мистецтво в кінотеатрі «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14). Працюватиме виставка по 4 листопада.28 жовтня о 13:00 год. – презентація книги «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» Євгенія Нікіфорова. Місце проведення – кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).28 жовтня о 15:00 год. – лекція «Житомир рятує Київ» від Фулко Трефферса та лекція Марйо ван Шайк - «Культурна ідентичність, економіка та суспільство. Можлива спільна тріада». Місце проведення – кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).28 жовтня о 18:00 год. – концерт «Гобелени футуристів» від джазмена з Литви Володимира Тарасова. Місце проведення – Житомирський обласний український музично-драматичний театр ім. І. Кочерги (Соборна площа, 6). Вхід – безкоштовний, але обов’язкова попередня реєстрація.29-30 жовтня – конференція «Коли теорія набуває ідентичності». Конференція буде зосереджена на питаннях формування культурної ідентичності міста та регіону. У ній візьмуть участь експерти Софія Дяк, Олександр Ройбурд, Ольга Сагайдак, Влад Піоро, Алевтина Кахідзе, Євгенія Моляр, Тетяна Філевська, Павло Гудімов та інші. Місце проведення – Житомирська обласна державна адміністрація (майдан ім. С. П. Корольова,1) та кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).31 жовтня о 13:00 год. – воркшоп «Використвуйте своє минуле, щоб зробити майбутнє» від Олександри Хабьєри. Місце проведення – кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).3 листопада о 14:00 год. – лекція Ольги Зеленської «Як дизайн взаємодіє з поняттям ідентичності». Місце проведення - кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).3 листопада о 16:00 год. – лекція «Їжа та культура: історія солодощів» від Олени Брайченко. Місце проведення - кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).4 листопада о 13:00 год. – лекція «Музичні та інші історії» від художниці Алевтини Кахідзе. Місце проведення - кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).4 листопада о 15:00 год. – лекція від Павла Гудімова та Поліни Байцим «Незавершений проект Якутовичів». Місце проведення - кінотеатр «Жовтень» (майдан ім. С. П. Корольова, 14).Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України