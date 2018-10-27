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У Житомирі взяли під варту двох підозрюваних у вбивстві, скоєному з метою заволодінням його авто

У Житомирі взяли під варту двох підозрюваних у вбивстві, скоєному з метою заволодінням його авто Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за п.п. 6, 12, ч. 2 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства жителя Хмельницької області, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

У п’ятницю, 26 жовтня 2018 року, за клопотанням, погодженим із процесуальним керівником, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира обом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Як повідомлялося раніше, двоє чоловіків, 29-річний житель Житомирської області та раніше судимий за скоєння корисного майнового злочину, 29-річний житель Одеської області підозрюються у скоєнні вбивства жителя Хмельницької області, тіло якого виявили у вересні цього року у водоймі на околиці Коростишева.

Установлено, що зловмисники, підсівши в авто марки БМВ, яке житель Хмельниччину придбав у м. Бердянську та повертався на ньому додому, підсипали до кави психотропних ліків та «пригостили» водія, унаслідок чого він заснув. Закінчуючи свій злочинний умисел, підозрювані зв’язали водія, привезли на околицю Коростишева та із прив’язаним камінцем викинули у водойму, що в урочищі «Каньйон», а самі заволоділи чужим автомобілем.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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