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  • 15:44 – Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018» 

Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»

Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018» 24 жовтня з ініціативи Житомирського міського центру зайнятості за підтримки Житомирського агроколеджу відбувся щорічний ярмарок професій для старшокласників Житомира та Житомирського району.

Презентаційні платформи 24 навчальних закладів, регіонального управління Держприкордонслужби України, головного територіального управління юстиції та служби зайнятості утворили ціле студмістечко. Учні разом з вчителями та батьками мали можливість побувати на проспекті Знавців, пройтися Медичною, Будівельною, Технічною, Комерційною вулицями, завітати на Офіцерську й Академічну алеї, зазирнути у Творчий провулок й вивчити «краєвиди» Університетської й Аграрної площ. До своїх локацій заклади зазивали демонстрацією новітнього обладнання й технічних новинок, можливістю випробувати власні вміння в медицині чи знання у праві, скористатись послугами візажистів і живописців, взяти участь у майстер-класах та розіграшах призів, зробити креативне фото в облаштованих фотозонах.

Розпочинаючи ярмарок, директор департаменту економічного розвитку міськради Микола Костриця, директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко та директор міського центру зайнятості Валентина Сторожук в актовій залі коледжу звернулись до учнів з настановами в обранні майбутнього фаху. М.Костриця повідомив, що в місті працює 2,5 тисячі підприємств і 27 тисяч підприємців.

«Йде шалена боротьба й конкуренція за вмотивовані кадри. Ви вже сьогодні можете претендувати на сотні вакансій, які є на житомирському ринку праці» - акцентував він. Проблему нестачі «робочих рук» підтвердила у своєму виступі і В.Сторожук: «Сьогодні у Житомирі така кількість вакансій, що перевищує кількість безробітних. Наше місто потребує молодих кадрів». Вона зазначила, що отримати необхідні для роботи знання і вміння можна не лише в навчальних закладах: чимало підприємств здійснюють підготовку працівників безпосередньо на виробництві. Керівник центру зайнятості запросила учнів пройти комп’ютерне тестування з консультацією профконсультантів аби впевнитись чи скоригувати свій професійний вибір.

Впродовж трьох годин роботи ярмарку близько 1500 учнів 9-11 класів відвідали ярмарок професій, а понад 60 із них встигли пройти діагностичне тестування щодо професійного самовизначення. Фахівці відзначають, що вибір цьогорічних учасників ярмарку - більш обґрунтований та усвідомлений. У більшості випадків результати тестування підтвердили схильність та здібності школярів до обраного напряму діяльності.

Фахівці служби зайнятості також влаштували для тих, хто будує кар’єру, фотозону з «магічними артефактами» й флешмоб у соцмережах. Відвідувачів заходу запрошували одягти обладунки магістра, які мають «чарівну» здатність підсилювати впевненість у власних силах, обрати «пророче» висловлювання, присісти та «магічний» стілець здійснення бажань й сфотографуватись. А розмістивши такий креативний знімок у соцмережах з хеш-тегами #Студмістечко чи #Ярмарокпрофесій, учні отримували в подарунок довідник навчальних закладів Житомирщини.

Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»
Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»
Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»
Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»
Близько 1500 житомирських старшокласників відвідали ярмарок професій «Студмістечко-2018»
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