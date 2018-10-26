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У Бердичеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 11-річної дівчинки

У Бердичеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 11-річної дівчинкиПро це на прес-конференції 26 жовтня повідомив начальник Головного управління Національної поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко. Нині 56-річному чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину.

- До поліції 16 жовтня звернулася мама дитини із повідомленням про вчинення розпусних дій відносно доньки тренером спортивної школи, - повідомив В’ячеслав Печененко. – На щастя, вона не дала цій події розголосу, тому це дозволило нам провести низку слідчих заходів та відповідним чином зафіксувати протиправні дії чоловіка.
У Бердичеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 11-річної дівчинки
У Бердичеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 11-річної дівчинки
У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України, поліцейські задокументували причетність 56-річного чоловіка до вчинення розпусних дій відносно 11-річної дитини. 25 жовтня 2018 року його було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Нині чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Поліцією ініційовано перед судом обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Законодавством за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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