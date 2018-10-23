На Житомирщині виявлено ще одного голову міськради, який порушив вимоги фінансового контролю

Позицію Бердичівської місцевої прокуратури підтримав Андрушівський районний суд та визнав винним голову Андрушівської міськради у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП.
Установлено, що посадовець, будучи, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, не додержався вимог чинного законодавства та не подав вчасно декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Зокрема, декларацію за 2017 рік голова міської ради подав лише 20.04.2018 року, у той час, коли законом передбачено граничний термін подання 31.03.2018.
Прес-служба прокуратури Житомирської області