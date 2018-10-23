У Житомирі сталась неймовірна ДТП деревом. Фото

У Житомирі 20 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу Корбутівського кладовища.Про це 22 жовтня повідомила керівник прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко."20 жовтня близько 12:00 сталася дорожньо-транспортна пригода на Західному шосе. Водій автомобіля не впоровся з керуванням та опинився в кюветі, де зіштовхнувся з деревом. З місця події було госпіталізовано водія та пасажира. На даний час триває з’ясування всіх обставин", - розповіла Алла Ващенко.