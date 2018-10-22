У Житомирі поліція затримала підозрюваного у постачанні наркотиків у місця позбавлення волі

Увечері 19 жовтня у результаті комплексу спільних викривальних заходів, проведених оперативниками Управлінь протидії наркозлочинності та карного розшуку ГУНП і Житомирського відділу поліції, в одному із закладів обласного центру був затриманий 39-річний наркоділок. При ньому, а згодом і під час обшуків за місцями його мешкання на Житомирщині та Рівненщині, поліцейські вилучили розфасований метадон та інші докази причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.
На початку жовтня п.р. оперативники поліції викрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотиків і надходження їх, зокрема, до місць позбавлення волі.
– У рамках відповідного кримінального провадження ми розпочали проведення комплексу слідчо-оперативних заходів із документування протиправної діяльності наркоділків і встановлення причетних осіб. Першими результатами стало затримання у Житомирі місцевого жителя, в якого було вилучено мобільні телефони із схованками: у середині кожного із ґаджетів були виявлені пакетики із розфасованим у них метадоном. Як згодом з’ясувалося, особливо небезпечний наркотик був призначений для подальшого розповсюдження серед засуджених у виправній колонії, - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.
Поліцейські також з’ясували, що вилучений наркотовар чоловік придбав у 39-річного житомирянина.
Його самого пізно увечері 19 жовтня в одному із закладів м.Житомира поліцейські затримали у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. При чоловікові вилучили зіп-пакетик з речовиною, зовні подібною до метадону, банківські картки та грошові кошти у національній та іноземній валюті.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваного у Житомирі та на Рівненщині поліцейські виявили та вилучили загалом 16 г речовини, схожої на метадон, розфасованої у 3 десятки зіп-пакетиків, електронні ваги, медичні шприци, півтора десятка мобільних телефонів та інші красномовні докази причетності фігуранта до незаконного обігу наркотичних засобів. Слідчими підготовлено подання до суду щодо направлення вилученого на експертне дослідження.
У ході подальшого досудового розслідування, що триває за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, поліція з’ясовує інші обставини та усіх осіб, причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу.
Нині вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.
За чинним законодавством чоловіку може загрожувати від 4 до 8 років ув’язнення.
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