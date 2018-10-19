У житомирських “Еко таксі” можна їздити без готівки

У Житомирі клієнти служби “Еко таксі” можуть розраховуватись за поїздки банківськими картками. Служба таксі обладнала всі свої авто міні-терміналами ПриватБанку.
За словами керівництва “Еко таксі”, такі міні-термінали miniPOS зручні та легкі у користуванні, мають попит серед пасажирів і допомагають водіям почуватись у більшій безпеці.
Міні-термінал miniPOS проводить оплату миттєво без жодних комісій і приймає до оплати картки VISA та Mastercard як з чіпом, так і з магнітною смужкою.
“Люди часто викликають таксі тоді, коли дуже поспішають. Звісно ж, що у такі моменти немає часу на те, щоб кудись ще йти, шукати банкомат і знімати готівку. Раніше такі пасажири просили, щоб я під’їхав до банкомату, де б вони могли зняти гроші. Це ж втрата часу, та й нерідко доводилось відхилятись від маршруту, щоб довезти клієнта до банкомату. З міні-терміналом можна їхати за маршрутом без будь-якого клопоту для водія і пасажира”, - розповів водій служби “Еко таксі” Віктор.
Міні-термінал miniPOS працює у парі зі смартфоном чи планшетом. Водій таксі підключає за допомогою Bluetooth міні-термінал до свого смартфона/планшета та здійснює необхідні операції прямо на екрані так, ніби це звичайний торговий термінал.
Кожна операція за банківськими картками через міні-термінал потребує підтвердження PIN-кодом клієнта.
Окрім міні-терміналів, усі 30 машин “Еко таксі” оснащені кондиціонерами, відеокамерами, GPS-навігаторами і планшетами з програмним забезпеченням, а також їздять на електротязі.
Наразі служба таксі запланувала придбати ще 20 таких еко-автівок, у яких також будуть встановлені міні-термінали ПриватБанку.