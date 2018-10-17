Настав той момент, коли потрібно об’єднуватися, – Ігор Гундич під час спільної молитви. ВІДЕО

В Україні на сьогодні настав той момент, коли всі українці повинні об’єднатися та підтримати єдину помісну церкву.
На цьому наголосив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич під час спільної молитви за Україну та Єдину Помісну церкву у Києві 14 жовтня.
«Мені дуже приємно, що Житомирщина приєдналася до вірян з усієї України і у спільній молитві помолилися за Україну, за єдину помісну церкву в Україні. Дуже приємно, що сьогодні Господь Бог з нами, тому що прекрасна погода на Покрову, не завжди так буває, але сьогодні Господь нас підтримує, і всі українці відчувають це. Я вважаю, що потрібно перестати говорити про "розкольників", настав той момент, коли потрібно об’єднуватися. Наше духовне тіло 332 роки назад було роз’єднано. Сьогодні все треба зробити для того, щоб це тіло об’єдналося. Всіх вітаю зі святом і бажаю всім нам, і святим отцям, і вірянам мудрості, наполегливості в тому, щоб якомога швидше ми провели Собор, обрали нашого Патріарха і отримали Томос із рук Святійшого Варфоломія», – зазначив Ігор Гундич.
До спільної молитви долучились тисячі українців, серед яких і жителі Житомирщини.