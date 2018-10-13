Як у Житомирі відзначатимуть День захисника України

14 жовтня в Україні у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисника України.
Житомиряни та гості міста вже у цю неділю, 14 жовтня, зможуть посмакувати справжнім козацьким кулішем із вепра, який приготує Володимир Лисюк або ж козак Лис.
Святкові заходи до Дня захисника України проходитимуть на майдані ім. С.Корольова із 9.00 год.
Родзинкою свята стане майстер-клас із приготування козацького кулішу із м’ясом вепра – дикого кабана. А також частування всіх бажаючих традиційною козацькою стравою.
Готуватиме куліш Володимир Лисюк – чоловік, який 18 років років живе за козацькими традиціями. Він – нащадок козаків Війська Запорозького низового, Левушківського куреню, десятник Чорної сотні. А родове ім’я – Лис, тому й прізвисько має – козак Лис. Уже 10 років навчає дітей традиціям козацтва.
«У казані на 40 літрів ми будемо варити традиційний козацький куліш. Основне наповнення – це крупа. У неділю він буде особливим, адже додаємо м’ясо вепра – дикого кабана. Споживання такої страви із м’ясом вепра – це стародавня традиція у козацтві. Серед інгредієнтів також – сало, пшоно, крупа ячмінна, морква, цибуля, деякі трави. Готувати куліш будемо близько години. Запрошую всіх бажаючих відвідати справжню козацьку страву на майдані ім. С.Корольова у неділю», – розповів Володимир Лисюк.
Окрім приготування кулішу, 14 жовтня на майдані ім. С.Корольова відбудеться виставка військової техніки та зброї, показові бої, виступ військового оркестру, козацький куліш, пряме включення зі столиці України, флеш-моби, виставка фотографій, насичена концертна програма, тематична фотозона, патріотичні фільми під відкритим небом.
Запрошуємо житомирян та гостей міста відсвяткувати День захисника України, День українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці разом!
13 жовтня 2018 року
08.00 год. – Проходження механізованої колони та покладання квітів на Смолянському військовому кладовищі до могил загиблих захисників Вітчизни, десантно-штурмових військ України Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної Служби України за маршрутом: проспект Миру – проспект Незалежності – вулиця Вітрука – вулиця Ціолковського – вулиця Космонавтів – вулиця Лук’яненка – вулиця Велика Бердичівська – майдан Соборний
Майдан Соборний
З 10:00 до 11:00 год. відбудеться нагородження та вшанування кращих військовослужбовців Житомирського гарнізону.
Майдан ім. С.П. Корольова
майданчик біля кінотеатру «Жовтень»
15.00 – 22.00 год. – Святкова програма «РАЗОМ СИЛА» з нагоди Дня Захисника України за ініціативи Житомирської обласної спілки учасників та ветеранів АТО «Схід» виступи вихованців школи юних десантників, богатирів, показові виступи бойового мистецтва, дитяча зона, благодійний ярмарок. розіграш автомобіля, святковий концерт за участю: Delicats Cover Band, кавер гурт «Узвар» та Вікторія Ягич, гурт ТаRUTA
14 жовтня 2018 року
Майдан ім. С.П. Корольова
майданчик біля кінотеатру «Жовтень»
09.30 – 20.00 год. Урочисті та святкові заходи за ініціативи Житомирської обласної державної адміністрації та підтримки Житомирської міської ради:
- звернення Президента України з нагоди відзначення Дня Захисника України Дня Українського козацтва та Свята Покрови
- загальноміський молебень від Ради християнських церков міста
- показово-тренувальні виступи
- святковий концерт
- показ тематичного кінофільму під відкритим небом
- показ озброєння та військової техніки силових відомств Житомирського гарнізону
Вулиця Михайлівська
14.00 - 20.00 год. – Традиційне національно-обрядове дійство «Покровське весілля» (реконструкція обряду одруження зі справжніми молодятами за стародавніми українськими традиціями, фут-корт у вигляді весільного намету, показова тематична реконструкція козацького устрою та побуту, майстер-класи з народної творчості)