Порошенко: Я никогда не приму решение превратить Донецк или Луганск в Грозный

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе - единственно правильный путь к деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал во время торжественной церемонии проводов призывников в Вооруженные силы в Мариуполе, передает Интерфакс.
"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение более 60% граждан, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование. Это и есть моя стратегия борьбы за мир и деоккупацию… По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там - многомиллионные городские агломерации, где проживают граждане Украины. И думаю, ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это не наш метод", - подчеркнул он.
Президент также сказал, что за такую свою политику подвергается критике с разных сторон.
"С одной стороны, - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны – "пятая колонна" и капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого "мира", - отметил Порошенко.