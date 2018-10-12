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Житомиром урочисто проїде колона бронетехніки

Житомиром урочисто проїде колона бронетехнікиЗ нагоди святкування Дня захисника України 13 жовтня о 8:00 розпочнеться святкове проходження механізованої колони Збройних Сил України та інших силових відомств.🔰

У колоні буде представлено близько 60 зразків озброєння та спеціальної техніки, а саме: БТР, Краз, Спартан, Козак тощо.

Рух колони розпочнеться від 95-ої окремої десантно-штурмової бригади (Богунія) за маршрутом: проспект Миру – проспект Незалежності – вул. Вокзальна – вул. Вітрука – вул. Ціалковського – вул. Селецька – Смолянське військове кладовище, де учасники ходи вшанують загиблих побратимів. Продовжиться рух колони через площу Смолянську – вул. Велика Бердичівська і завершиться на майдані Соборному.

З 10:00 до 11:00 на майдані Соборному відбудеться нагородження та вшанування кращих військовослужбовців Житомирського гарнізону.

Участь в урочистостях візьмуть представники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, 199 Навчального центру ДШВ, 135 окремого батальйону управління, 148 окремого гаубичного самохідно – артилерійського дивізіону, Житомирського військового інституту, полку національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

💛💙Прийди та подякуй за мирне небо над Житомиром.

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