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Увага! Житомирська поліція розшукує 16-річну дівчину

Увага! Житомирська поліція розшукує 16-річну дівчинуЮна жителька Пулинського району Віолета Тетеріна поїхала до Житомира 5 жовтня і до цієї пори її місцезнаходження невідоме.

Правоохоронці розшукують дівчину і закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію щодо місця її можливого перебування.

16-річна дівчина проживає у с. Пулино-Гута Пулинського району Житомирщини. Про її зникнення до поліції повідомила мати, за словами якої її донька уранці 5 жовтня поїхала до обласного центру та до теперішнього часу не повернулась. За наявними відомостями, дівчина 6 жовтня перебувала у своєї сестри в Житомирі, а наступного дня мала намір їхати додому. Мобільного телефону у дівчини немає.

Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см., середньої тілобудови, волосся темне, довге.

Була одягнена: у чорне пальто, чорні штани, чорно-рожеві кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Віолети, повідомте на спецлінію «102» чи зверніться до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

Увага! Житомирська поліція розшукує 16-річну дівчину
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