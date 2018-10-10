Увага! Житомирська поліція розшукує 16-річну дівчину

Юна жителька Пулинського району Віолета Тетеріна поїхала до Житомира 5 жовтня і до цієї пори її місцезнаходження невідоме.
Правоохоронці розшукують дівчину і закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію щодо місця її можливого перебування.
16-річна дівчина проживає у с. Пулино-Гута Пулинського району Житомирщини. Про її зникнення до поліції повідомила мати, за словами якої її донька уранці 5 жовтня поїхала до обласного центру та до теперішнього часу не повернулась. За наявними відомостями, дівчина 6 жовтня перебувала у своєї сестри в Житомирі, а наступного дня мала намір їхати додому. Мобільного телефону у дівчини немає.
Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см., середньої тілобудови, волосся темне, довге.
Була одягнена: у чорне пальто, чорні штани, чорно-рожеві кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Віолети, повідомте на спецлінію «102» чи зверніться до найближчого відділення поліції.
Відділ комунікації поліції Житомирської області