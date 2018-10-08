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У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель

У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопельДнями оперативники кримінальної поліції Бердичівського відділу викрили 27-річного молодика у вирощуванні та зберіганні рослин конопель у великих обсягах. Для цих цілей парубок облаштував у важкодоступній місцині спеціальний сховок-сушильню та спорудив дерев’яний міні-будинок.

Бердичівського «наркоплантатора» поліцейські викрили, перевіряючи наявну інформацію про підозрілий курінь, облаштований між двома селами у районі та можливе зберігання у ньому наркотичної сировини.

– Одразу складно помітити невеличку будівлю неподалік поля між селами Кикишівкою та Маркушами, оскільки вона передбачливо була споруджена у заростях подалі від чужих очей. Під час перевірки оперативники застали усередині чоловіка, 27-річного місцевого жителя, і виявили під накриттям значні запаси сухого зілля, подібного до коноплі, - розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

Як з’ясувалось, чоловік зібрав нарковмісні рослини на полі, з ділянки, яку сам обрав, засіяв коноплею та плекав упродовж літа. На вказаному місці поліцейські й дійсно виявили сліди від свіжезрізаних рослин, а також ще з десяток добротних, у зріст людини, конопляних кущів.

За словами «наркоплантатора», запаси він робив для себе, адже страждає від пагубного потягу до вживання марихуани. Курінь, куди навідувався і де облаштував сушку для виплеканих рослин, спорудив самотужки й ніяк не сподівався бути викритим.

– Загалом зі сховку були вилучені майже 500 кг висушених та зелених рослин коноплі, а також її насіння. За цінами «чорного ринку» вартість наркотичної сировини становить близько 2 млн гривень. Окрім того, з куреня вилучені рушниця з набоями та кастет, - повідомила Ольга Зінченко.

Нині слідчими підготовлено подання до суду для проведення експертного дослідження вилученого.

Поліція продовжує розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України та вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
У Бердичеві поліцейські викрили польову «комору» з майже півтонною сухих конопель
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