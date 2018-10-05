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На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі

На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з БілорусіНа одній з трьох ділянок на кордоні з Білоруссю, а саме км 4+344 – 11+00 шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, в межах поточного середнього ремонту виконує роботи компанія сусідньої держави.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області та за кошти від перевиконання митних надходжень й відповідно до результатів державних закупівель ВАТ «ДБГ №4 м. Брест» наразі працює над першим шаром покриття - вирівнюючим.

Вже влаштовано близько 10-ти тисяч квадратних метрів дорожнього полотна на шляху з шириною 9 метрів.

Як розповідає заступник начальника САД у Житомирській області Андрій Золотько: «особливість даного ремонту полягає в тому, що асфальтобетон з Білорусі перед тим, як влаштуватися, проходить два митних пункти – білоруський та український, але на якість робіт це не впливає».

Більше того, в Україні при ремонті шляхів державного значення відбувається трирівневий контроль якості виконаних робіт.

Нагадуємо, що у буферній зоні на М-21 виконує роботи з поточного середнього ремонту й ПП "Автомагістраль".

Прес-служба САД у Житомирській області
На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі
На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі
На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі
На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі
На півночі Житомирщини дорогу ремонтує підрядник з Білорусі
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