Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:56 – У Новограді-Волинському офіційно презентували оновлений сервісний центр МВС 
  • 11:51 – Коростенська поліція розшукує водія автомобіля, який травмував дитину 
  • 11:09 – В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини 
  • 13:45 – На Житомирщині поїзд розтрощив вантажівку: загинув білорус 
  • 13:03 – На Житомирщині стартував місячник добровільного роззброєння 

У Новограді-Волинському офіційно презентували оновлений сервісний центр МВС

У Новограді-Волинському офіційно презентували оновлений сервісний центр МВС На Житомирщині продовжують оновлювати сервісні центри МВС. Відтепер мешканці Новограда-Волинського також можуть швидко та зручно отримати послуги з реєстрації та перереєстрації авто, видачі та заміни посвідчення водія, видачі довідок про несудимість.

Адреса центру:

Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2.

Графік роботи: з вівторка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, субота з 9:00 до 16:45. Неділя та понеділок – вихідні.

«Сьогодні ми зробили ще один крок на шляху реформи і презентуємо вже четвертий сервісний центр МВС нового зразка у Житомирській області. Якість змін в наданні державних послуг та прихильність громадян підтверджується статистикою: протягом 9 місяців 2018 року в сервісних центрах МВС Житомирської області проведено майже 29 тисяч реєстраційних операцій. Для порівняння, за аналогічний період 2015 року (до початку реформи) на території області було здійснено менше 20 тисяч операцій. Наше головне завдання – зробити так, аби громадяни довіряли нам, а державний сервіс став максимально доступним», – зазначив начальник регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області Віктор Білецький.

Центр оформлений в єдиному візуальному стилі сервісних центрів МВС, є прозорим та світлим. Тут передбачені зручності для людей з інвалідністю, паркувальні місця для відвідувачі, накриття для експертного огляду транспортних засобів.

«Сервісний центр МВС оснащений сучасною інформаційною системою, електронною чергою, планшетом оцінки якості обслуговування. Завдяки технічним зручностям процес отримання послуг значно спростився», – зауважив начальник територіального сервісного центру МВС Сергій Косянчук.

У Житомирській області також функціонує мобільний сервісний центр МВС, що обслуговує громадян у населених пунктах, де немає стаціонарних центрів. Ознайомитися з графіком виїздів пересувного сервісного центру МВС можна на сайті Головного сервісного центру МВС.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 85
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Результати в цифрах: статистика територіального сервісного центру МВС у Житомирі за півроку
» Як житомирянам отримати посвідчення водія вперше: алгоритм, підказки, терміни
» За один день на Житомирщині в сервісних центрах МВС виявили два проблемні авто
» В Житомирі розпочинають видавати міжнародне посвідчення водія за 34 грн 16 коп
» У Житомирській області розпочав роботу Регіональний сервісний центр МВС
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+