У Новограді-Волинському офіційно презентували оновлений сервісний центр МВС

На Житомирщині продовжують оновлювати сервісні центри МВС. Відтепер мешканці Новограда-Волинського також можуть швидко та зручно отримати послуги з реєстрації та перереєстрації авто, видачі та заміни посвідчення водія, видачі довідок про несудимість.
Адреса центру:
Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2.
Графік роботи: з вівторка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, субота з 9:00 до 16:45. Неділя та понеділок – вихідні.
«Сьогодні ми зробили ще один крок на шляху реформи і презентуємо вже четвертий сервісний центр МВС нового зразка у Житомирській області. Якість змін в наданні державних послуг та прихильність громадян підтверджується статистикою: протягом 9 місяців 2018 року в сервісних центрах МВС Житомирської області проведено майже 29 тисяч реєстраційних операцій. Для порівняння, за аналогічний період 2015 року (до початку реформи) на території області було здійснено менше 20 тисяч операцій. Наше головне завдання – зробити так, аби громадяни довіряли нам, а державний сервіс став максимально доступним», – зазначив начальник регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області Віктор Білецький.
Центр оформлений в єдиному візуальному стилі сервісних центрів МВС, є прозорим та світлим. Тут передбачені зручності для людей з інвалідністю, паркувальні місця для відвідувачі, накриття для експертного огляду транспортних засобів.
«Сервісний центр МВС оснащений сучасною інформаційною системою, електронною чергою, планшетом оцінки якості обслуговування. Завдяки технічним зручностям процес отримання послуг значно спростився», – зауважив начальник територіального сервісного центру МВС Сергій Косянчук.
У Житомирській області також функціонує мобільний сервісний центр МВС, що обслуговує громадян у населених пунктах, де немає стаціонарних центрів. Ознайомитися з графіком виїздів пересувного сервісного центру МВС можна на сайті Головного сервісного центру МВС.