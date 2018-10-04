Коростенська поліція розшукує водія автомобіля, який травмував дитину

Дорожньо-транспортна пригода, в якій тяжкі травми отримав 10-річний хлопчик, сталася 3 жовтня близько 18.30 у м. Коростені. Нині поліцейські з’ясовують обставини та встановлюють учасників і очевидців події.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції.
Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня.
Хлопчика з тілесними ушкодження було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. Нині за його життя борються медики.
Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.
Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками даної події або маєте відомості щодо її обставин, зверніться до Коростенського відділу поліції за адресою: м. Коростень, вул. М. Грушевського, 5 або повідомте за телефонами (04142) 9-63-48 або 102.
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