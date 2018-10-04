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В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини

В районі проведення ООС загинув айдарівець з ЖитомирщиниУ вівторок, 2 жовтня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, на Луганщині, у ході бойових дій загинув український військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” 53-ї окремої механізованої бригади Олексій Влодарський (Скіф).

“Я не знаю, що написати, як висловити свій біль. Але я не можу промовчати. Сьогодні ми втратили нашого брата, завжди веселого та невгамовного Льошу “Скіфа”. Снайперська куля обірвала життя мого маленьнького брата. Плачу та не знаходжу місця. Льошка, наш малюк, серце розірвалося на шматки від болю і втрати. Вічна пам’ять герою”, — написав товариш загиблого Сергій Юрченко.

“На Луганському напрямку основні зусилля противник зосередив на спробах відкинути підрозділи Об’єднаних сил з позицій уздовж Бахмутської траси. В районі населених пунктів Кримське та Новотошківське ворог вів прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — розповіла речниця ОС Вікторія Данильчук. Під час цього бою загинув “Скіф”.

Олексій Влодарський народився 15 грудня 1981 року на Житомирщині. У нього залишилися брат та сестра.

novynarnia
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
В районі проведення ООС загинув айдарівець з Житомирщини
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