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На Житомирщині стартував місячник добровільного роззброєння

На Житомирщині стартував місячник добровільного роззброєнняВ області упродовж жовтня триватимуть профілактичні заходи поліції, спрямовані на припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Поліцейські закликають громадян добровільно здати небезпечні предмети та речовини, уникнувши при цьому покарання.

З початку 2018 року працівники поліції розпочали майже 250 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу зброї та боєприпасів. Серед вилучених небезпечних предметів – боєприпаси різного калібру, вогнепальна та холодна зброя тощо. Зокрема, наприкінці вересня у Житомирі поліцейські вилучили пістолети та наркотики у іноземця, а у жителів кількох районів області – незареєстровані мисливські рушниці.

Відтак задля убезпечення жителів Житомирщини від незаконного застосування зброї та небезпечних речовин, а також трагічних випадків, пов’язаних із їх використанням, упродовж жовтня триватиме місячник добровільної здачі зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових матеріалів та засобів ініціювання.

Працівники поліції будуть проводити роз’яснювальну роботу серед населення та перевірятимуть наявну інформацію про можливе незаконне зберігання заборонених і небезпечних предметів, оглядатимуть домогосподарства та підозрілі транспортні засоби жителів області.

Слід зазначити, що будь-яка зброя, боєприпаси до неї та вибухові пристрої несуть у собі небезпеку та потребують навичок поводження з ними. І якщо мисливською зброєю дозволено володіти та використовувати в установленому законом порядку, то зберігання усього іншого – кримінально каране діяння. Зберігаючи ці заборонені предмети, громадяни автоматично наражають на небезпеку не тільки себе, але й оточуючих їх людей.

Законодавством за незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та спецзасобів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Зокрема, статею 190 (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від 7 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої. При повторному здійсненні правопорушення упродовж року передбачено накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Правоохоронці звертаються до громадян: не ризикуйте безпекою та пам’ятайте про відповідальність за такі дії. У разі добровільної здачі громадянами незареєстрованої зброї чи спецзасобів, вони звільняються від визначеного законом покарання, а також за ними зберігається можливість, після проведення відповідних перевірок, зареєструвати мисливську зброю чи спецзасоби у встановленому порядку.

Отримати більш детальну інформацію з питань дозвільної системи жителі Житомирщини можуть у найближчому територіальному підрозділі поліції або у свого дільничного офіцера.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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