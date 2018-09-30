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У Житомирі судитимуть злочинну групу екс-посадових осіб, які присвоїли понад півмільйона гривень бюджетних коштів

У Житомирі судитимуть злочинну групу екс-посадових осіб, які присвоїли понад півмільйона гривень бюджетних коштівПрокуратурою області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння екс-посадовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради та місцевого дочірнього підприємства бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Організована злочинна група у складі 4-х осіб, до якої ввійшли заступник начальника і головний спеціаліст управління міськради та керівництво місцевого приватного підприємства – підрядника обвинувачуються у тому, що протягом 2009-2012 років, зловживаючи службовим становищем, неодноразово вносили до офіційних документів неправдиві відомості.

У подальшому, на підставі підроблених документів, зловмисники незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму 572 тис грн, призначених для будівництва та реконструкції музичної школи у м. Житомирі.

Незаконну діяльність організованої групи викрито завдяки спільним діям правоохоронців, за оперативного супроводу Управління захисту економіки в області.

Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

У четвер, 27 вересня 2018 року, обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою) КК України скеровано до Корольовського районного суду м. Житомира для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення забезпечуватиме прокуратура області.

Додатково: санкція суворішої – ст. 191, ч. 5 КК України передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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