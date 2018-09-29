» На Житомирщині СБУ провела контрдиверсійні антитерористичні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Житомирській області провела планові контрдиверсійні антитерористичні навчання.
У триденних тренуваннях в умовах максимально наближених до реальних взяли участь співробітники регіонального управління СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, представники органів державної влади й місцевого самоврядування та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.
Метою навчань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії із запобігання диверсійним та терористичним загрозам.
Під час виконання тренувальних завдань силовики здійснили комплекс заходів із виявлення і нейтралізації умовних диверсантів, які за легендою навчань проникнули на територію області, де планували здійснити вибухи на важливих цивільних та військових об’єктах.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців і військових «диверсійна група» була знешкоджена, наслідки підривної діяльності локалізовані.
За результатами тренувань учасники проаналізували кожен етап проведеної спецоперації, відзначивши належний рівень підготовки суб’єктів боротьби з тероризмом. Крім того, Координаційною групою була означена низка пропозицій із покращення окремих елементів контрдиверсійної та антитерористичної діяльності.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.