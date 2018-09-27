На Житомирщині виявили факти незаконного позбавлення волі підопічних психоневрологічного інтернату

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо захисту прав і свобод громадян у психоневрологічних інтернатах, установах соціального захисту та інших місцях тривалого перебування (лікування) людей та виявлено порушення в одному з психоневрологічних інтернатах Житомирщини.
Зокрема, установлено, що у порушення вимог ст. ст. 29, 33 Конституції України, ст. ст. 4, 25 Закону України «Про психіатричну допомогу», 16 осіб, підопічних комунальної установи – психоневрологічного інтернату, перебувають в корпусі, де загратовані не лише вікна, а й на дверях встановлені металеві грати із замками, що обмежує та унеможливлює їх вільне пересування у приміщенні.
Таким чином, хворі фактично перебувають у нелюдських умовах, незаконно позбавлені волі та самостійного залишення цього корпусу.
Відомості про виявлені факти Новоград-Волинською місцевою прокуратурою 19.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі декількох осіб).
Досудове розслідування проводить місцевий відділ поліції, процесуальне керівництво здійснює місцева прокуратура.
Прес-служба прокуратури Житомирської області