Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 21:52 – На Житомирщині виявили факти незаконного позбавлення волі підопічних психоневрологічного інтернату 
  • 12:57 – На Житомирщині водія, який скоїв смертельну ДТП, засуджено до 7 років позбавлення волі 
  • 17:25 – Житомиряни вимагають заборонити виділення землі у приватну власність митрополиту УПЦ МП 
  • 14:47 – За рік житомиряни придбали 30 тисяч QR-квитків в електротранспорті 
  • 16:45 – На Житомирщині прокуратура та Служба безпеки продовжують протидіяти терористичним проявам 

На Житомирщині виявили факти незаконного позбавлення волі підопічних психоневрологічного інтернату

На Житомирщині виявили факти незаконного позбавлення волі підопічних психоневрологічного інтернатуНовоград-Волинською місцевою прокуратурою проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо захисту прав і свобод громадян у психоневрологічних інтернатах, установах соціального захисту та інших місцях тривалого перебування (лікування) людей та виявлено порушення в одному з психоневрологічних інтернатах Житомирщини.

Зокрема, установлено, що у порушення вимог ст. ст. 29, 33 Конституції України, ст. ст. 4, 25 Закону України «Про психіатричну допомогу», 16 осіб, підопічних комунальної установи – психоневрологічного інтернату, перебувають в корпусі, де загратовані не лише вікна, а й на дверях встановлені металеві грати із замками, що обмежує та унеможливлює їх вільне пересування у приміщенні.

Таким чином, хворі фактично перебувають у нелюдських умовах, незаконно позбавлені волі та самостійного залишення цього корпусу.
На Житомирщині виявили факти незаконного позбавлення волі підопічних психоневрологічного інтернату
Відомості про виявлені факти Новоград-Волинською місцевою прокуратурою 19.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі декількох осіб).

Досудове розслідування проводить місцевий відділ поліції, процесуальне керівництво здійснює місцева прокуратура.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 62
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами порушень у психоневрологічних інтернатах області
» На Житомирщині розслідують самовільне зайняття фермером понад 87 га землі
» На Житомирщині за фактами неподання е-декларацій розпочато п’ять кримінальних проваджень
» За втручання Новоград-Волинської прокуратури майже 760 га сільськогосподарських угідь вартістю 5,5 млн грн повернуто державі
» Прокуратура вимагає у судовому порядку виплатити дитині, позбавленій батьківського піклування, одноразову допомогу
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+