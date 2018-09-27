На Житомирщині водія, який скоїв смертельну ДТП, засуджено до 7 років позбавлення волі

Прокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм автомобіля Renault Logan, що призвело до смертельної дорожньо-транспортної події, за ч. 3 ст. 286 КК України.
Установлено, що у грудні минулого року, 56-річний житель м. Києва, керуючи власним автомобілем на відрізку дороги поблизу с. Любимівка Бердичівського району, не врахувавши дорожніх умов (ожеледиці), не обрав безпечної швидкості, унаслідок чого не справився із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Corolla, за кермом якого була жінка.
Унаслідок такого зіткнення троє пасажирів, що перебували в авто Renault Logan, загинули на місці, а водійці автомобіля Toyota Corolla, який рухався по зустрічній смузі автодороги, спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Вироком Бердичівського міськрайонного суду водія визнано винним у скоєнні дорожньо-транспортної події, що призвела до загибелі трьох осіб, та призначено покарання – позбавлення волі у виді 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.
Прес-служба прокуратури Житомирської області