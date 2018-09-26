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Житомиряни вимагають заборонити виділення землі у приватну власність митрополиту УПЦ МП

Житомиряни вимагають заборонити виділення землі у приватну власність митрополиту УПЦ МПЗвернення з відповідною вимогою з'явилося на сайті електронних петицій до Житомирської міської ради 25 вересня.

«27 вересня 2018р. на сесії Житомирської міської ради депутати будуть розглядати питання надання дозволу на виділення земельних ділянок для приватного користування поблизу історичної Свято Успенської церкви (м. Житомир, вул. Подільська, 9б), що є посяганням на права і свободи релігійної громади у якої, в разі погодження депутатами, буде зменшено площу земельної ділянки, якою користується община.

Прошу підтримати петицію про заборону виділення у приватну власність земельної ділянки (м. Житомир, вул. Подільська,9б), якою користується релігійна громада для обслуговування історичної будівлі церкви», — йдеться в тексті петиції.

Наразі звернення отримало 0,4% від потрібної кількості підписів. наразі їх збір триває. Підтримати петицію можна тут.

news.dks.com.ua

Житомиряни вимагають заборонити виділення землі у приватну власність митрополиту УПЦ МП
Житомиряни вимагають заборонити виділення землі у приватну власність митрополиту УПЦ МП
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