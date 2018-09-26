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За рік житомиряни придбали 30 тисяч QR-квитків в електротранспорті

За рік житомиряни придбали 30 тисяч QR-квитків в електротранспортіВже рік житомиряни і гості міста купують в електротранспорті квитки через сканування QR-коду.

Восени 2017 року в усіх тролейбусах і трамваях Житомира були розміщенні стикери з QR-кодами. Для оплати проїзду потрібно лише відсканувати QR-код через мобільний додаток Приват24.

За словами керівника напрямку платежів і переказів Житомирського регіонального управління ПриватБанку Олександра Вербельчука, щомісяця пасажири купують від 2000 до 3 000 QR-квитків.

“Пасажири, які вподобали такий вид оплати за проїзд, просто відкривають Приват24 на смартфоні, сканують QR-код, обирають будь-яку банківську картку будь-якої платіжної системи і отримують електронний квиток. Потім натискають “перевірити” і все - квиток є дійсним”, - розповів Олександр Вербельчук.

Уся процедура оплати триває не більше 15-30 секунд. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.

Загалом за рік через сканування QR-коду у житомирських тролейбусах і трамваях було придбано близько 30 тисяч квитків.

Наразі у комунальному транспорті Житомира можна розраховуватись за проїзд через сканування QR-коду, банківською карткою з чіпом і транспортними міськими картками.
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