За рік житомиряни придбали 30 тисяч QR-квитків в електротранспорті

Вже рік житомиряни і гості міста купують в електротранспорті квитки через сканування QR-коду.
Восени 2017 року в усіх тролейбусах і трамваях Житомира були розміщенні стикери з QR-кодами. Для оплати проїзду потрібно лише відсканувати QR-код через мобільний додаток Приват24.
За словами керівника напрямку платежів і переказів Житомирського регіонального управління ПриватБанку Олександра Вербельчука, щомісяця пасажири купують від 2000 до 3 000 QR-квитків.
“Пасажири, які вподобали такий вид оплати за проїзд, просто відкривають Приват24 на смартфоні, сканують QR-код, обирають будь-яку банківську картку будь-якої платіжної системи і отримують електронний квиток. Потім натискають “перевірити” і все - квиток є дійсним”, - розповів Олександр Вербельчук.
Уся процедура оплати триває не більше 15-30 секунд. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.
Загалом за рік через сканування QR-коду у житомирських тролейбусах і трамваях було придбано близько 30 тисяч квитків.
Наразі у комунальному транспорті Житомира можна розраховуватись за проїзд через сканування QR-коду, банківською карткою з чіпом і транспортними міськими картками.