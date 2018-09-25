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  • 16:45 – На Житомирщині прокуратура та Служба безпеки продовжують протидіяти терористичним проявам 

На Житомирщині прокуратура та Служба безпеки продовжують протидіяти терористичним проявам

На Житомирщині прокуратура та Служба безпеки продовжують протидіяти терористичним проявам Прокуратура Житомирської області, спільно із Управлінням Служби безпеки України в області, продовжує вживати заходи до викриття осіб, причетних до діяльності терористичних організацій на Сході України та учасників незаконних збройних формувань.

Так, за процесуального керівництва прокуратури області, цьогоріч закінчено досудове розслідування, яке проводили слідчі Управління СБУ в області, у 9 кримінальних провадженнях щодо осіб - учасників терористичної організації «ДНР», та із затвердженими обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду по суті.

Зокрема, прокуратурою області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

Йдеться про те, що фігуранти цього кримінального провадження, у різний час, протягом 2014-2016 років, достовірно знаючи про протиправну діяльність діючої на території Донецької області терористичної організації «Донецька Народна Республіка», добровільно вступили до її підрозділів - незаконно створених збройних формувань.

Особи обвинувачуються у тому, що чинили збройний опір і незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяних у проведенні АТО та Операції Об’єднаних сил, шляхом безпосередньої участі у бойових діях проти них тощо.

Наразі справа перебуває на розгляді у Корольовському районному суді м. Житомира.

Публічне обвинувачення у суді підтримує прокуратура області.

Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої; санкція ч.2 ст.260 КК України передбачає покарання у виді позбавленні волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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